Ewa Chodakowska czy Anna Lewandowska? Ta pozytywna rywalizacja wydaje się nie mieć końca. I dobrze! Dzięki temu coraz więcej Polaków interesuje się zdrowym trybem życia i czuje motywację, by zrzucić kilka kilogramów oraz zadbać o swoją dietę. Według najnowszej analizy Instytutu Monitorowania Mediów opublikowanej na łamach portalu newseria.pl, największą inspiracją Polaków jest Ewa Chodakowska. Trenerka pokonała Annę Lewandowską. To właśnie porad Ewy internauci wyszukują częściej. Zobacz też: Czego Kinga Rusin zazdrości Ewie Chodakowskiej? Sama to wyznała trenerce

Zgodnie z raportem, w czasie ostatnich czterech miesięcy w Internecie pojawiło się 13 tysięcy wpisów dotyczących Ewy Chodakowskiej oraz 4 tysiące na temat Anny Lewandowskiej. Większość z nich to wpisy o charakterze pozytywnym. Co daje Chodakowskiej miażdżącą przewagę nad swoją konkurentką!

Jeśli już pojawiały się negatywne komentarze, to dotyczyły głównie rywalizacji pomiędzy trenerkami, jednak obie panie od tego się odżegnują, stwierdzając, że każda robi swoje i szanują nawzajem swoją aktywność – powiedziała na łamach newseria.pl Karolina Masalska z Instytutu Monitorowania Mediów.

Ewa Chodakowska triumfuje również w social media. Trenerka ma na Facebooku ponad 1,6 mln fanów, a Anna Lewandowska - ponad pół mln. Jeśli chodzi o Instagram, to obie panie idą w łeb w łeb! Obie panie zgromadziły ponad 370 tys. obserwujących.

A wy którą z pań lubicie bardziej?

