W Park City w Utah, trwa aktualnie Sundance Film Festival 2014. Festiwal filmowy, który jest alternatywą dla tradycyjnych czerwonych dywanów. W czasie kilku dni w Eccles Center Theatre wyświetlane są obrazy alternatywne, mniej komercyjna sztuka filmowa. Tam właśnie pojawiła się Anne Hathaway.

Anne Hathaway promuje tam swój najnowszy film "Song One". Gwiazda na czerwonym dywanie wystąpiła w bardzo ciekawej stylizacji w chłopięcym stylu. Butelkowo-zielony garnitur, czarny top i buty motocyklowe. A zamiast biżuterii broszka z piórkiem. Ten look inspirowany modą męską lat 20. nie przypadł nam do gustu, a wam?

