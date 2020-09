Chin-length bob to najmodniejsza fryzura na jesień/zimę 2020. To cięcie to hit!

Chin-length bob to najmodniejsza fryzura na sezon jesień/zima 2020/2021. Modę na to cięcie zapoczątkowała Kaia Gerber, która ścięła swoje długi do linii brody - czyli tak powstał na jej głowie chin-length bob. Boby, tak naprawdę w każdej długości, są teraz totalnym hitem. Nasze włosy zniszczone po lecie - przesuszone o promieni słonecznych - domagają się albo maksymalnego odżywienia, albo w niektórych przypadkach drastycznego cięcia. Jeśli jesteś gotowa na to drugie, weź pod uwagę chin-length bob. My zakochaliśmy się w tym looku! Chin-length bob to fryzura nowoczesna, bardzo klasyczna, czysta w formie, a jednocześnie ma w sobie coś drapieżnego i seksownego.

To nowy, lekko chłopięcy fryzurowy trend, który jest idealny dla kobiet, które chcą radykalnie coś zmienić - mówi Roland Boutin, współzałożyciel Bruneblonde.

Zobacz także: Modne fryzury 2020. Angular bob to najnowsza odsłona klasycznego boba na lato/jesień

Chin-length bob - komu pasuje?

Co jest tak wyjątkowego w tym cięciu? Na co powinnaś zwrócić uwagę?

Unikaj wszelkich poważnych warstw i po prostu pozwól, aby kształt podkreślał kontur szyi, szczęki i ramion, aby uzyskać mocny, elegancki wygląd - dodaje Roland Boutin.

Kaia Gerber wygląda bosko w tej długości - chin-length bob to pozornie grzeczna, ale jednocześnie nieco drapieżna fryzura.

Chin-length bob jest na Instagramie coraz popularniejszy.

Jak wam się podoba to cięcie?

Wygląda rewelacyjnie w połączeniu z dosłownie każdym kolorem włosów.