To jeden z najsmutniejszych dni dla fanów jego muzyki... Nie żyje Chester Bennington. Lider zespołu Linkin Park miał 41 lat. Według doniesień portalu "TMZ" wokalista powiesił się we własnym domu w Palos Verdes w hrabstwie Los Angeles. Od lat zmagał się z depresją oraz uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Bennington był dwukrotnie żonaty i osierocił sześcioro dzieci.

Jego muzyka, jego piosenki, energia na scenie, jego charyzma... "Numb", "In the end", "Castle of glasses"... - już nigdy więcej nie usłyszymy wykonań tych piosenek na żywo! Tego będzie nam brakować! ;( Zobaczcie wzruszające wideo po odejściu wspaniałego artysty...

Lider Linkin Park nie żyje. Osierocił szóstkę dzieci. Poznajcie jego niezwykłą historię!

Chester Bennington miał 41 lat.

Osierocił sześcioro dzieci.