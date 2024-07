Cezary Pazura tłumaczy z czego wynikała słaba oglądalność serialu "Aż po sufit"! Serial z wiosennej ramówki TVN niestety nie spodobał się widzom i władze stacji zdecydowały o końcu jego emisji. Aktorzy nie są pocieszeni... W najnowszym wywiadzie Cezary Pazura opowiedział, co jego zdaniem wpłynęło na słabe wyniki "Aż po sufit". I nie chodzi tu o obsadę czy efekty wizualne.

Jak może być w tym moja wina? ć. Skoro gram jedną z ról, to taka opinia to jakiś absurd, a absurdów nie chcę komentować. Wszyscy są wygodni i mają komputery w domu, więc oglądali sobie odcinek do przodu, co odbiło się na widowni przed telewizorami, a tego się nie sumuje, tych dwóch wyników. Gdyby się sumowało, to pewnie bylibyśmy czempionami - mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.