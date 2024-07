Cezary Pazura już jakiś czas temu przyznał, że pracuje nad swoją książkową biografią. Mimo to data jej premiery ciągle nie jest znana. Zapytaliśmy aktora, dlaczego tak długo zwleka z publikacją. Okazało się, że Cezary Pazura podszedł do sprawy bardzo ambitnie:

Chcę żeby to wszystko było pierwsze, inne, żeby to było odkrycie. Zdjęcia, które nigdy nigdy nie widziały świata. Muszę je znaleźć, mam mnóstwo przyjaciół, będę do nich dzwonił (...) Staram się jak coś robię, to żeby robić to tak, żeby to było oryginalne. Bo takie pisanie, jak to widzę kolegów, którzy piszą już kolejną książkę... No to gratuluję.