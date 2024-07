Celine Dion zaśpiewała wielki hit Adele "Hello"! To była niespodzianka dla widzów zebranych w Colloseum w Las Vegas, gdzie Celine miała koncert sylwestrowy. Dion - z wdziękiem i poczuciem humoru - zapowiedziała, że chciałaby, by Adele była częścią sylwestrowego koncertu. Kiedy publiczność nagrodziła ją oklaskami, uprzedziła: "Nie panikujcie, Adele tu nie ma". Potem trzymając mikrofon jak słuchawkę zaczęła powtarzać " Adele? Hello?", a potem już zaczęła śpiewać hit, którym Adele pobiła wszelkie rekordy. Publiczność nagrodziła ją owacjami. A jak wam się podoba interpretacja Celine? Wykonania której diwy wolicie? My chyba jednak pozostaniemy przy Adele...

Reklama

Celine Dion śpiewa "Hello" Adele:

Zobacz także

Największy hit tego roku - Adele śpiewa "Hello":

Celine Dion z mężem Rene Angelil

Adele pozdrawia fanów