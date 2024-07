Celia Jaunat pochwaliła się na Instagramie fotką w bikini! Dziewczyna Grzegorza Krychowiaka powala urodą, a to zdjęcie tylko to potwierdza! Modelka podzieliła się ze swoimi fanami zdjęciem z odpoczynku nad basenem. Celia ma na sobie seksowny, dwuczęściowy kostium kąpielowy, który pięknie wyeksponował walory jej sylwetki. Musimy przyznać, że jesteśmy po wrażeniem! (Zobacz też: Krem do piersi – sposób na większy i jędrniejszy biust. Jakie składniki powinien zawierać?)

Reklama

Grzegorz Krychowiak to prawdziwszy szczęściarz! Jego ukochana to zdecydowanie jedna z najpiękniejszych WAG's polskiej kadry. Piękna, seksowna i bardzo sympatyczna. Taka kobieta to skarb! Myślicie, że w przyszłości zostanie żoną polskiego piłkarza? My oczami wyobraźni już widzimy ją w sukni ślubnej. ;)

Polecamy: Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat rozstali się?! Blogerka zamieściła niepokojący wpis...

Zobacz także

Celia Jaunat w bikini wygląda imponująco! Sami zobaczcie!

Instagram

Reklama

Grzegorz Krychowiak jest prawdziwym szczęściarzem! Celia to piękność jakich mało!