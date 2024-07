Celia Jaunat to jedna z najgorętszych polskich WAGs. Celia to ukochana Grzegorza Krychowiaka, który reprezentuje Polskę na Euro 2016. Celia i Grzegorz poznali się na studiach we Francji, teraz Celia zajmuje się karierą modelki. Na razie to jej początki, ale być może już niebawem przerodzi się to w coś poważniejszego. Celia uwielbia modę, w programie "Dzień Dobry TVN" pokazała swoją garderobę i przy okazji zdradziła, czego nie lubi jej ukochany.

(...) Nie chodzę tak codziennie ubrana. Grzegorz lubi kobiece ubrania, i kiedy chodzę w t-shircie i dżinsach, pyta co to takiego! - powiedziała Celia.

Wiedzieliśmy, że Krychowiak uwielbia modę, ale że czasem nie jest w stanie wybaczyć bardziej casualowego looku swojej partnerce? :)

Celia Jaunat zna się na modzie! Krychowiak również! ;)