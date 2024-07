Myśląc o cekinach przychodzą nam do głowy sylwestrowe imprezy do białego rana. Sylwester to czas, kiedy połyskliwe materiały, przesadne zdobienia i wyszukane ozdoby przestają wyglądać tanio.

W tym roku cekinowe sukienki biją rekordy popularności! Cekinowe kreacje to jeden z najmocniejszych trendów prezentowanych na tegorocznych, jesiennych pokazach.

Cekinowe sukienki podbiły serca gwiazd i prawie na każdej dużej gali, ktoś zakłada cekinową kreację. Projektanci zachęcają nas, by nosić je nawet od rana! Jeśli nie masz odwagi na codzień zakładać cekinowych ubrań, czy dodatków ostatnia noc w roku będzie doskonała, by założyć kreację obszytą tysiącami połyskujących blaszek z dziurką.

Jeśli wybierzesz taki strój możesz być pewna, że wszystkich olśnisz! I nie chodzi tylko, o sam połysk jakie dają ubraniu cekiny. Odbijają one światło i tym samym twarz i ciało wyglądają na jaśniejsze i bardziej świetliste.

Tego rodzaju suknie nie lubią nachalnego towarzystwa. Dobierz do nich buty pozbawione krzykliwych ozdób w podobnym odcieniu. Uważaj także na torebkę! Do tak połyskliwej kreacji zrezygnuj z ozdobnej torebki. Możesz zaszaleć z jej formą, ale sama torebka powinna być wykonana z niezbyt błyszczącego materiały lub matowej skóry.

Zobacz jak robią to gwiazdy w naszej galerii! Więcej o najmodniejszych sylwestrowych kreacjach znajdziesz w najnowszym numerze magazynu Flesz.

