Do tej pory znaliśmy program „Boso przez świat“. Teraz poznamy „Wojciech Cejrowski. Boso“. Do tej pory podróżnik prowadził swój program w stacji TVP2. Teraz będzie go prowadził w TVN Style.

Reklama

Portal Wirtualnemedia.pl doniósł właśnie, że Wojciech Cejrowski już od połowy czerwca będzie pojawiał się na antenie kobiecej stacji. W programie podróżnik będzie przedstawiał swoje relacje z najbardziej egzotycznych miejsc na świecie.

W pierwszych siedmiu odcinkach będą to relacje z Etiopii. W każdym z odcinków Cejrowski będzie przybliżał jedno miejsce, plemię czy zjawisko. Program będzie trwał 30 minut i emitowany będzie w piątki o 21.30, począwszy od 17 czerwca.

Będziecie oglądać?

Reklama

daks