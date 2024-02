Krzysztof Stanowski ostatnio dodał film na swój kanał YouTube poświęcony Caroline Derpienski. Materiał podzielił na dwie części- główną oraz bonusową. Wydawać by się mogło, że wywiad Krzysztofa z Caroline prowadzony był w życzliwym tonie, jednak teraz Stanowski zwrócił uwagę, że gwiazda z Miami okłamuje widzów w sprawie swojego wieku czy liczby odbiorców na Instagramie. Caroline właśnie wydała oświadczenie, w którym powiedziała, że złoży pozew sądowy oraz że boi się o swoje życie! Zobaczcie sami!

W materiale Krzysztofa Stanowskiego o Caroline Derpienski poznaliśmy bliżej historię celebrytki, ale głównie dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat jej "latynoskiego miliardera", który okazał się biznesmenem z Polski. Tymczasem Derpienski została przedstawiona jako sympatyczna, życzliwa osoba, a jej zachowanie w mediach jako kreacja. Jednak teraz okazuje się, że Stanowski przekroczył granice gwiazdy i ta postanowiła rozmówić się z nim w... sądzie. Caroline Derpienski zaznaczyła, że bała się o swoje życie i dlatego zanim Stanowski odwiedził ją w Stanach Zjednoczonych, wynajęła ochroniarza, który miał czuwać nad nią podczas ich spotkania.

Okazuje się również, że Caroline posunęła się o krok dalej i wniosła pozew sądowy:

Jestem obywatelką amerykańską i składam pozwy, zgłaszam to również do ambasady amerykańskiej o prześladowanie mojej osoby, zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych

Celebrytka przyznała, że zgodziła się na nagranie, ale tylko dlatego, aby przedstawić swoje życie w Miami. Jednak nie spodziewała się takiego obrotu spraw:

Zgodziłam się na nagrania, ponieważ chciałam przedstawić życie w Miami. Zapłaciłam kilkukrotnie za kolacje wraz z jego operatorem, obiady, woziłam go po Miami swoim autem. Jaka jest jego podłość- faceta, który ślinił się do mnie, stosował różne triki( które można odczytać jako molestowanie). Dlatego nie zaprosiłam go do mojego mieszkania z obaw o swoje bezpieczeństwo i godność. Jesteś zwykła kanalią dla 21-letniej dziewczyny

- czytamy.