Wiele polskich gwiazd chwali się planami zagranicznej kariery, ale tylko nielicznym udaje się przejść do czynów. Do tego drugiego grona należy np. Candy Girl, która niedawno wyleciała z Polski na czteromiesięczną trasę koncertową do Chin i Mongolii. Zobacz: Candy kończy karierę w Polsce? Jej występy i muzyka tak bardzo przypadła publiczności do gustu azjatyckiej publiczności, że kolejne kluby zdecydowały się zaprosić Candy na koncerty. Tym samym jej trasa wydłuży się aż o dwa miesiące!

W przerwach pomiędzy koncertami Candy realizuje kolejne plany zawodowe. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, piosenkarka właśnie nagrywa w Pekinie teledyski do dwóch singli z nowej płyty "Między jawą a snem" - "Glass" oraz "Do it just 4 U", a już wkrótce uda się do Hong Kongu na sesję zdjęciową.

Dowiedzieliśmy się także, że Candy podpisała kontrakt na wydanie płyty na azjatyckim rynku. W ostatnich dniach sierpnia jej debiutancki album "Between Sleep And Wakefulness" będzie można dostać w chińskich sklepach z muzyką.

Poniżej możecie zobaczyć jak wyglądają koncerty Candy w Azji: