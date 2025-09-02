Miłość, która wstrząsnęła elitami PRL! Karol Strasburger odbił żonę synowi premiera

Karol Strasburger poznał Irenę Morcińczyk w Sopocie, podczas wyścigów samochodowych, w których brał udział jej mąż – Andrzej Jaroszewicz. W tym czasie aktor był już po rozwodzie z aktorką Barbarą Burską. Irena, z pochodzenia Ślązaczka, prowadziła pralnie w Katowicach i w środowisku znana była jako „piękna praczka”. Jej uroda i osobowość zrobiły na Strasburgerze ogromne wrażenie.

Reklama

W chwili poznania Irena była żoną Andrzeja Jaroszewicza – syna Piotra Jaroszewicza, premiera Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Znany rajdowiec miał opinię „króla życia” i kobieciarza. W tym samym czasie, gdy jego relacja z Ireną się sypała, sam wdał się w romans z Marylą Rodowicz.

Romans męża Ireny Morcińczyk zmienił wszystko

Gdy Karol Strasburger i Irena Morcińczyk się poznali, ich relacja rozwijała się po cichu. Zakochani przez wiele miesięcy ukrywali związek, obawiając się reakcji wpływowego męża Ireny. Okazało się jednak, że sytuacja była na rękę samemu Jaroszewiczowi, który dzięki temu mógł usprawiedliwiać swój związek z Marylą Rodowicz.

To właśnie romans Jaroszewicza z wokalistką miał kluczowy wpływ na późniejsze decyzje Ireny. Maryla Rodowicz odegrała rolę w rozpadzie trzeciego małżeństwa Jaroszewicza. Jednak najważniejszym powodem odejścia Ireny od męża była miłość do Strasburgera. Ich uczucie zwyciężyło społeczne konwenanse i polityczne powiązania.

Karol Strasburger i Irena Morcińczyk przeżyli razem 32 lata

W 1981 roku Karol Strasburger i Irena Morcińczyk wzięli ślub. Ich związek trwał aż 32 lata. Choć początki były trudne i pełne kontrowersji, z czasem stali się jedną z bardziej zgodnych par w środowisku artystycznym.

Wielokrotnie podkreślali, że uwielbiają wspólnie spędzać czas – podróżowali, jeździli na nartach, byli nierozłączni. Strasburger w wywiadach otwarcie mówił o swojej miłości do Ireny, przyznając, że była całym jego światem. Aktor zyskał ogólnopolską popularność m.in. dzięki rolom w „Noce i dnie”, „Agent nr 1”, „Czarne chmury” czy serialowi „Karino”, a także jako gospodarz programu „Familiada”.

Śmierć rozdzieliła miłość Karola Strasburgera i Ireny Morcińczyk

Niestety, ta piękna historia miłości zakończyła się dramatycznie. Irena Morcińczyk zmarła 9 grudnia 2013 roku, przegrywając dwuletnią walkę z białaczką. Strasburger do końca towarzyszył jej w chorobie. Jej śmierć była dla niego ogromnym ciosem.

Wielokrotnie mówił w mediach: „Przy Irenie czuję, że naprawdę żyję!”. Po jej odejściu aktor długo nie potrafił się otrząsnąć, choć z czasem ponownie odnalazł szczęście – dziś jest w szczęśliwym związku z Małgorzatą Weremczuk.

Kim była Irena Morcińczyk?

Irena Morcińczyk to postać nietuzinkowa – kobieta, która prowadziła własny biznes, była obecna w elitarnych kręgach PRL i zdołała zdobyć serce jednego z najbardziej lubianych aktorów w Polsce. Uroda i osobowość sprawiły, że została nazwana przez środowisko „piękną praczka”. Maryla Rodowicz wspominała ją jako kobietę „o dobrej figurze, ładnych, niebieskich oczach i efektownej, choć banalnej urodzie”.

Choć przez wiele lat żyła w cieniu swojego męża, późniejszy związek z Karolem Strasburgerem uczynił z niej osobę powszechnie szanowaną i podziwianą.

Przypominamy, że niedawno Karol Strasburger przekazał radosną nowinę i wywołał euforię w mediach społecznościowych.

Reklama

Zobacz także: Takiej wpadki w "Familiadzie" jeszcze nie było. Nawet Karol Strasburger nie wiedział, co powiedzieć