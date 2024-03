Dagmara Kaźmierska dziś jest gwiazdą "Tańca z Gwiazdami" i programu "Dagmara szuka męża". Nie wszyscy jednak wiedzą, że była już mężatką a Pawła Kaźmierskiego, z którym ma syna Conana, nazywa "miłością swojego życia". Niedawno "Królowa życia" wspominała o powodach rozstania z Kaźmierskim i tym, że pierwszego rozwodu im nie dano. A jak wyglądał ich ślub? Okazuje się, że wzięli go w areszcie. Jak opisuje ten czas Dagmara Kaźmierska?

Reklama

Dagmara Kaźmierska wzięła ślub w więzieniu

Dagmara Kaźmierska o pierwszym mężu nie mówi zbyt często. Ostatnio jednak przyznała, że jest aktualnie w szczęśliwym związku i ma gromadkę dzieci. "Królowa życia" i jej były mąż mają za sobą trudną przeszłość. W 2001 roku pod klubem w Kłodzku doszło do strzelaniny, w trakcie której zginął "Szpila", a Paweł Kaźmierski usłyszał zarzut zabójstwa i trafił do więzienia. Niedługo później w więzieniu znalazła się również Dagmara Kaźmierska za udział w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się sutenerstwem. Niedawno "Królowa życia" wspominała swoją trudną historię w autobiografii "Prawdziwa historia Królowej życia". Dagmara Kaźmierska opowiedziała m. in. o ślubie z Pawłem Kaźmierskim, który odbył się w areszcie:

Był w areszcie, kiedy wzięliśmy ślub. Naszym świadkiem był mój brat, a świadkową Elka Czekolada, moja serdeczna koleżanka, najstarsza prostytutka w mieście

Dagmara Kaźmierska Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

Zobacz także: "Wszyscy się go bali, milkły nawet szepty". Kim jest pierwszy mąż Dagmary Kaźmierskiej?

W książce znalazł się także dokładny opis stroju państwa młodych. Tak Dagmara Kaźmierska napisała o ślubnych stylizacjach swojej i Pawła Kaźmierskiego:

Miałam na sobie ponczo z wilków, skórzane spodnie, brokatowe szpilki. Włosy spięłam w kok złotymi spinkami. W małym koszyczku miałam bukiecik łososiowych i białych róż. Paweł wystąpił w marynarce przywiezionej z Ameryki - tył czarny, przód z zielonej skóry tłoczonej we wzór krokodyla. Do tego włożył czarną jedwabną koszulę i czarne buty.

Ceremonia była nietypowa:

Zobacz także

Powiedzieliśmy sobie tak w gabinecie dyrektora przed urzędnikiem stanu cywilnego. Żeby mógł tam przyjechać, potrzebna była zgoda prokuratora. Wznieśliśmy toast bezalkoholowym szampanem.

Dagmara Kaźmierska Fot. Pawel Wodzynski/East News

Dagmara Kaźmierska od czasu do czasu wracała do tematu swoich zaślubin z ojcem Conana Kaźmierskiego. Przy okazji ślubu znajomych w "Królowych życia" tak wspominała swój wielki dzień po latach:

Ja bym własne wesele co roku robiła. U mnie by się wszyscy co roku na weselu bawili. Ale nie było mi dane, bo ja ślub miałam w więzieniu z moim mężem i później tak los nami kierował, że nie mogliśmy nigdy zrobić tego wesela - mówiła Dagmara Kaźmierska w Królowych życia.

Reklama

Znaliście historię miłości Pawła Kaźmierskiego i Dagmary Kaźmierskiej? "Królowa życia" podkreśla, że ze względu na syna ma dobre kontakty z byłym mężem i nigdy nie powie na niego złego słowa.

AKPA Telus