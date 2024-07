Wokół Jessiki Mercedes jest ostatnio sporo szumu. Blogerka słynie z ciętego języka i bezkompromisowej szczerości w wywiadach, co nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem internautów. Ostatnio wyznała, że jest bardzo podatna na krytykę w sieci, co odbija się na jej zdrowiu. Czytanie komentarzy w internecie nie kończy się dla niej najlepiej. Przypomnijmy: Jessica Mercedes źle znosi krytykę. Ma przez to problemy ze zdrowiem

Blogerka kontynuuje jednak pracę nad swoim blogiem, który cieszy się coraz większą popularnością. Kilka tygodni temu Jessica przebudowała jemerced.com w serwis modowy, na którym można znaleźć nie tylko jej stylizacje, ale również doniesienia ze świata mody czy recenzje pokazów mody. Mercedes nie zapomina też o Instagramie, gdzie regularnie publikuje zdjęcia. Ostatnio wrzuciła fotkę swojej kolekcji butów, która na jej fankach z pewnością zrobiła spore wrażenie. A to zaledwie jej mała część, bo blogerka napisała, że to tylko obuwie na sezon wiosenno-letni.

Ma się czym pochwalić?

