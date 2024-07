Projekty Nataszy Urbańskiej wzbudzają sporo kontrowersji. Jedne gwiazdy tak bardzo polubiły "mobilną kolekcję", że pojawiają się w niej na salonach, a inne w bezpardonowy sposób krytykują projekty Muses (zobacz: "Tanie, fatalne, źle uszyte"). Urbańska nie zamierza jednak się poddawać i właśnie otworzyła stacjonarny butik w centrum handlowym Plac Unii.

Taka inwestycja to dla Urbańskiej spory wydatek. Jak dowiedział się magazyn "Flesz", Natasza za wynajem lokalu musi co miesiąc płacić czynsz w wysokości 30 tysięcy złotych miesięcznie! Do tego dochodzą opłaty za prąd, telefon i pensje dla pracowników. Gwiazda pociesza się jednak faktem, że ze sklepu znika coraz więcej asortymentu:

- W jeden dzień sprzedaliśmy do kilkunastu sztuk! Który nowo otwarty butik może się tym pochwalić? - pyta "Flesz" Natasza.

"Flesz" dowiedział się także, że Natasza została prezesem Muses. Może warto byłoby pomyśleć także nad sklepem w mniejszym miasteczku? Zobacz: "Natasza projektuje dla kobiet z prowincji"

Więcej na temat zawodowych sukcesów Nataszy przeczytasz na łamach nowego "Flesza". Już w sprzedaży.

