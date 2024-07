Kayah została jurorką nowego show TVP „The Voice of Poland”. Program wyłoni najpiękniejszy głos naszego kraju, a patrząc na ogromną popularność programów muzycznych, chętnych do udziału w nim zapewne nie braknie.

Jak dowiedział się dziennik „Fakt” piosenkarka zarobi w programie 350 tysięcy złotych! Jeśli program będzie miał standardowe 10 odcinków, to wychodzi 35 tys. za jeden. Przyznacie, że to niezła sumka!

