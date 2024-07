Przed Honoratą Skarbek bardzo pracowite miesiące. Wokalistka aktywnie koncertuje i promuje singiel "GPS", nagrywa też materiał na nową płytę, a za kilka tygodni zadebiutuje na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Wokalistka ponoć długo wahała się nad przyjęciem propozycji Polsatu. Przypomnijmy: Honey wystąpi w "TzG". Już raz im odmówiła

To jednak nie koniec obowiązków młodej piosenkarki. Od kilku miesięcy trwa też budowa jej własnego domu pod Warszawą, którą Honey nadzoruje osobiście. W wywiadach Skarbek podkreśla, że to spełnienie jej marzeń, ale też olbrzymie zobowiązanie i odpowiedzialność. Zdaje się, że wszystko idzie po jej myśli, bo Honey pochwaliła się właśnie nowym zdjęciem z placu budowy i jej dom zaczyna wyglądać coraz bardziej okazale. Opis fotki sugeruje jednak, że wciąż jest do dla niej czasochłonne i stresujące przedsięwzięcie.



"mała ja" przy tym wszystkim, czego się podejmuję... - czytamy na Facebooku Honey.

Honorata niejednokrotnie udowodniła już, że pomimo młodego wieku, jest niezwykle dojrzała. A budowa własnego domu zdaje się to po raz kolejny potwierdzać.

