"BrzydUla 2" wreszcie wróciła na ekrany! Za nami pierwszy odcinek prezentujący nowe przygody Uli i Marka Dobrzańskich. Bohaterowie powracają po 10 latach przerwy. Co zmieniło się w firmie Febo-Dobrzański i w życiu uwielbianych przez tłumy postaci? Przygotowaliśmy dla Was quiz z pierwszego odcinka hitowego serialu! Jeżeli oglądaliście uważnie to nie powinniście mieć z nim problemu.

