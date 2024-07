Orlando Bloom zabrał swojego rocznego synka na spacer po plaży. Chłopiec i jego słynny tata świetnie się razem bawili. Wszystko wskazuje na to, że ukochana aktora, słynna modelka-Miranda Kerr nie musi się martwić kto zajmie się dzieckiem kiedy musi wyjechać do pracy. Taki tatuś to prawdziwy skarb!

