Już za kilka tygodni rozpoczną się zdjęcia do najnowszego filmu Andrzeja Wajdy „My, Naród Polski”. Będzie to opowieść o byłym prezydencie , Lechu Wałęsie, który z robotnika stał się przywódcą Solidarności. Niestety wciąż nie wiemy kto wcieli się w postać Wałęsy. W mediach pojawiają się informacje, że najważniejszymi kandydatami są: Robert Więckiewicz i Borys Szyc. Żaden z aktorów nie chce jednak zdradzić, który dostał główną rolę w filmie.

Trwają również poszukiwania do równie ważnej roli- żony Lecha Wałęsy, Danuty. Jak poinformował jeden z tygodników, Danuta Wałęsa chciałaby, żeby w jej postać wcieliła się Joanna Brodzik! Prezydentowa zauważa, że aktorka jest do niej bardzo podobna…

Według „Na żywo” o rolę w filmie Wajdy walczy również Olga Bołądź.

Która z aktorek Waszym zdaniem najlepiej zagra rolę żony Lecha Wałęsy? Brodzik czy Bołądź?

