Joanna Brodzik to osoba, której kariera jest niekończącym się pasmem sukcesów. Co najważniejsze, sukcesy zawodowe idą u niej w parze ze szczęściem w życiu osobistym. Czy te doskonałe życiowe wybory są wynikiem doskonałej intuicji aktorki?

- Staram się słuchać swojej intuicji, ale intuicję zwykle proszę, żeby też wysłuchała głosu rozsądku - zdradziła w "Rewii". - Uważam, że taki dwugłos jest najzdrowszy, pozwala podejmować właściwe decyzje. Podstawa to żyć w zgodzie ze sobą, bo w gruncie rzeczy wszystko się do tego sprowadza. Trzeba robić to, co się lubi.

Nic dodać, nic ująć.

