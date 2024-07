Joanna Brodzik nie była ostatnimi czasy specjalnie aktywna w życiu zawodowym. Wiązało się to oczywiście z uwagą, jaką musiała poświęcić swoim małym pociechom. Niedługo jednak to się zmieni.

- To była przemyślana decyzja - zaznacza w rozmowie z "Rewią". - Chciałam im poświęcić jak najwięcej czasu. Jesienią, kiedy chłopcy pójdą do przedszkola, zacznie się nowy etap w moim życiu. Wtedy będę mogła zająć się w większym stopniu tym, co mnie interesuje.

Ciekawe, czy przełoży się to automatycznie na ilość filmowych i serialowych propozycji?

