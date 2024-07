Dzień przed światową premierą w sieci pojawił się nowy singiel Britney Spears "Work Bitch". Piosenka zapowiada ósmy album gwiazdy. Najnowszy przebój wokalistki utrzymany jest w klubowym klimacie. Za produkcję nagrania odpowiada m.in. Will I Am. Czy będzie z tego hit na miarę "Scream and Shout"?

