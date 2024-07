Britney Spears szykuje się do powrotu. Piosenkarka po tym jak trzy lata temu odstawiła alkohol i narkotyki i schudła pod okiem specjalistów wydała już dwie płyty. Teraz szykuje kolejną i chce z nią dotrzeć do młodych odbiorców. Czy tym razem plan powrotu na listy przebojów się powiedzie Britney?

Tego nie wiadomo, ale amerykańskie media nie zapomniały wokalistce kolejnych skandali, którymi zraziła sobie sporą rzeszę fanów. Do historii najgorszych występów przeszedł też występ Spears na gali MTV w 2007 roku. Nic dziwnego, że gwiazda musi się sporo napracować, żeby nadrobić straty.

Nowy krążek Britney trafi do sklepów w marcu, ale promować będzie go singiel "Hold It Against Me". Okładkę tej piosenki opublikowano kilka dni temu na oficjalnej stronie wokalistki. Jak zapowiada Britney nowa płyta, będzie bardzo taneczna i z pewnością spodoba się miłośnikom klubowych rytmów. Nie jest tajemnicą, że Spears, chce nowym repertuarem konkurować z Lady Gagą. Czy ten plan się uda? Okaże się już na wiosnę.