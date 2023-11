Brigitte Macron została obrażona w jednym z francuskich liceum?! Do tego skandalu miało dojść podczas odwiedzin Macron w szkole w Dijon. Według relacji pracowników szkoły, uczniowie mieli krzyczeć do pierwszej damy:

Brigitte, chcemy się z tobą ożenić! - krzyczeli uczniowie liceum.

Ale to nie koniec! Brigitte Macron usłyszała również, że wiek nie ma znaczenia, dlatego bez problemu może wyjść za mąż za licealistę. To co mówili uczniowie - to aluzje do związku Brigitte z Emmanuelem Macronem. W ich małżeństwie różnica wieku wynosi aż 25 lat, co budzi dużo kontrowersji.

Brigitte Macron uciekła ze szkoły!

Jak Brigitte zareagowała na zaczepki uczniów? Jak podają francuskie media, Macron w nerwach opuściła szkołę, a uczniowie zostali wyprowadzeni z sali. Dyrektor szkoły zdecydował, że ukarze uczniów za to zachowanie, ale z drugiej strony stwierdził, że trochę ich rozumie - jego zdaniem "wiek rządzi się swoimi prawami".

Jak Briggite Macron i Emmanuel Macron się poznali?

Przypomnijmy, Brigitte Macron i Emmanuel Macron poznali się jeszcze w liceum w Amiens. Piętnastoletni Emmanuel Macron był uczniem czterdziestoletniej wówczas Brigitte Trogneux, nauczycielki literatury francuskiej, mężatki, matki trójki dzieci. Rok później napisali sztukę teatralną - to ich bardzo zbliżyło, a ich relacja nauczyciel-uczeń zmieniła się... w romans! W 2007 roku para wzięła ślub.

Czy uczniowie przesadzili?

Jak zachowalibyście się na miejscu Brigitte?