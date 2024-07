Pomysłowość niektórych gwiazd jest naprawdę zabawna. Właśnie do sieci trafiły zdjęcia Brada Pitta, który spaceruje w deszczu. Mimo parasolki gwiazdor chciał uchronić swój kołnierzyk od koszuli Calvina Kleina, więc opatulił go... papierem toaletowym. Wszedł do pobliskiej restauracji i wyszedł w takim wydaniu. I właśnie za to go kochamy!

