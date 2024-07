Kiedy wybuchła afera związana z wytwórnią Sony Pictures i zaczęła wyciekać korespondencja producentów filmowych z firmą, jako pierwsza ucierpiała Angelina Jolie. Znany reżyser, Scott Rudin, laureat Oscara, zarzucił aktorce brak talentu i nazwał ją "celebrytką". Wszyscy czekali na komentarz gwiazdy, ale to nie ona zabrała głos jako pierwsza w tej sprawie. Zobacz: Skandal w Hollywood: wyciekły maile producentów. Angelina Jolie nie będzie zadowolona

Szokującą wypowiedź i całą aferę podsumował jedynie mąż Jolie, Brad Pitt. Aktor jest oburzony całą sytuacją, ale co najdziwniejsze w wywiadzie, którego udzielił portalowi accesshollywood.com, nie broni aktorki. Jest jedynie oburzony faktem, że wyciekła prywatna korespondencja, która takową powinna pozostać i uważa, że ludzie nie powinni brać udziału w tym procederze:

Nie widzę żadnej różnicy w hakowaniu telefonów i maili. Uważam, że nie powinniśmy w tym brać udziału. Myślę, że czyjaś rozmowa - czy to przez maile czy twarzą w twarz - powinna być prywatna. Media, które rozpowszechniają treść tych rozmów powinny przestać, ale tego nie zrobią. My nie powinniśmy tego czytać, ale tego nie zrobimy. To jest bardziej oskarżenie wobec nas.