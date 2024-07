Mamy smutną wiadomość dla fanek jednego z najprzystojniejszych aktorów Hollywood. Brad Pitt zapowiada koniec swojej kariery! Aktor zdradził ostatnio, że za trzy lata na zawsze porzuci aktorstwo. Nie oznacza to jednak, że Brad Pitt całkowicie zniknie ze świata show-biznesu. Partner Angeliny Jolie najprawdopodobniej będzie zajmował się produkcją własnych filmów.

- Naprawdę podoba mi się praca producenta i realizowanie projektów, które inaczej mogłyby wylądować w koszu. Nie mam aspiracji, żeby zostać reżyserem. To doprowadziłoby mnie i moją rodzinę do szaleństwa. W ogóle bym ich nie widywał- powiedział w programie „60 Minutes”.

Wygląda więc na to, że jeszcze tylko przez najbliższe trzy lata będziemy mogli podziwiać Brada na ekranie.

Żałujecie?

