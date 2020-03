Bosch opracował super szybki test na koronawirusa! Kiedy pojawi się na rynku?

Bosch opracował super szybki test na koronawirusa, który będzie dostępny na rynku już w kwietniu. Może wykryć zakażenie u pacjenta w mniej niż 2,5 godziny. To ogromna pomoc dla placówek medycznych w szybkim diagnozowaniu i powstrzymywaniu pandemii koronawirusa. Dodatkowo będzie mógł być wykonywany na miejscu.

Zobacz także: Gdzie i jak można zrobić test na koronawirusa? Ile kosztuje badanie na koronawirusa?

Bosch wprowadza na rynek superszybki test na koronawirusa. Wykryje zakażenie w mniej niż 2,5 godziny

Szybki test na koronawirusa opracowany przez firmę Bosch wykrywa obecność koronawirusa w przeciągu 2,5 godziny z 95 procentową skutecznością. To znacznie skraca czas na zdiagnozowanie osoby zakażonej koronawirusem i może być przełomem w przeciwdziałaniu pandemii.

Jak czytamy na stronie twórców:

Szybki test Boscha jest jednym z pierwszych na świecie w pełni zautomatyzowanych testów diagnostycznych molekularnych, które mogą być stosowane bezpośrednio przez wszystkie instytucje medyczne. Co więcej, pozwala przetestować pojedynczą próbkę nie tylko pod kątem COVID-19, ale także pod kątem dziewięciu innych chorób układu oddechowego, w tym grypy A i B.

Nowo opracowany test na koronawirusa będzie dostępny w Niemczech od już kwietnia. W planach są również kolejne rynki europejskie. Test spełnia wymagania Światowej Organizacji Zdrowia “WHO”.

Jakie są zalety szybkiego testu na koronawirusa opracowanego przez firmę Bosch?

Twórcy testu na koronawirusa zapewniają, szybki i rozstrzygający wynik w mniej niż 2,5 godziny. Dzięki czemu zainfekowanych pacjentów będzie można szybciej izolować i przerwać łańcuch infekcji. Dodatkowo za pomocą testu Bosch COVID-19 próbkę pacjenta można przetestować pod kątem dziewięciu innych wirusów oddechowych, takich jak grypa, które mogą powodować podobne objawy kliniczne.

Jak wygląda wykonanie szybkiego testu na koronawirusa opracowanego przez firmę Bosch?

Próbkę pobiera się z nosa lub gardła pacjenta za pomocą wacika i umieszcza we wkładzie, a następnie w urządzeniu Vivalytic bez dalszego skomplikowanego przygotowania. Oszczędza to cenny czas. Urządzenie samo przeprowadza analizę, nie angażując w to personelu medycznego. Wyniki dostarczane są elektronicznie. Dodatkowo twórcy zadbali o to, aby urządzenie było proste w obsłudze, a przeszkolenie personelu nie wymagało od nich specjalnego doświadczenia.

Zobacz także: Jak samodzielnie zrobić maseczkę ochronną na twarz? Przedstawiamy kilka sposobów!

Niemiecki koncern Bosch opracował super szybki test na koronawirusa. Wykrywa zakażenie u pacjenta w mniej niż 2,5 godziny.

East News

W Niemczech będzie dostępny już od kwietnia. Następnie zostanie wprowadzony również na inne rynki europejskie.