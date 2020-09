Borys Szyc z żoną i synkiem na spacerze. Henryk jeździ w wózku, który pokochały gwiazdy!

Borys Szyc i Justyna Nagłowska w pierwszy dzień wiosny zostali rodzicami. 21 marca na świat przyszedł ich syn Henryk. Szczęśliwą nowiną i pierwszym zdjęciem chłopca w mediach społecznościowych pochwalił się dumny tata, pisząc:

Pojawił się u nas w pierwszy dzień wiosny. W najdziwniejszą wiosnę, jaką pamiętam. Ma na imię Henryk. Jak jego pradziadek. Jest zdrowy, malutki i tak piękny, że powstrzymuje się by go nie zjeść. Bo schrupałbym mu stópki i rączki... A pachnie jak najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa.

Teraz chłopiec ma już pół roku i widać, że rośnie jak na drożdżach. Para wybrała się ostatnio na spacer po Warszawie, który zakończył się w jednej z restauracji i widać, że są bardzo szczęśliwi. Zobaczcie te urocze zdjęcia!

Borys Szyc z żoną i synkiem na spacerze

Paparazzi przyłapali niedawno Borysa Szyca razem z żoną i synkiem na spacerze. Na zdjęciach uwagę zwraca metamorfoza aktora, który schudł i zapuścił wąsy do nowej roli, ale nie sposób pominąć też wózka, którym jeździ syn gwiazdora. To model marki Dubatti, który kosztuje 4,7 tys. zł. Tym razem jednak para na krótki spacer i wyjście do restauracji wybrała fotelik samochodowy zamiast gondoli. To marka Cybex, a ten model kosztuje ok. 1 tys. zł.

Tylko spójrzcie na nowe zdjęcia Borysa Szyca z synkiem!

Widać, że para jest bardzo zakochana. Tylko spójrzcie na ten uroczy widok.

Para miło spędziła czas w restauracji na zmianę opiekując się synkiem.

Widać, że aktor jest bardzo zaangażowany w opiekę nad Heniem.