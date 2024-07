Zarówno Artur Boruc i jego żona, jak Robert Lewandowski wraz ze swoją żoną Anną to obecnie topowe pary w polskim show-biznesie. Oni - utalentowani sportowcy, one - piękne i ambitne. Wszystko wskazuje na to, że te dwie pary się przyjaźnią. Na Instagramie Sary Boruc pojawiło się zdjęcie z imprezy, na którym widzimy jednych i drugich. Zobacz też: Mannei czasem nie ma łatwo z Borucem: Żałuję, że...

Zdjęcie zostało wykonane na Ibizie, więc możemy się domyślać, że obie pary wybrały się na małe wakacje, w czasie których udało się wyrwać na wspólną imprezę. Przy suto zastawionym stole, w towarzystwie wielu innych osób, widzimy zarówno Annę z mężem i jak i Sarę ze swoim małżonkiem. To musiał być bardzo udany wieczór!

