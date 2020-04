Boris Johnson jest na oddziale intensywnej terapii. Jego stan się pogorszył

Boris Johnson trafił na oddział intensywnej terapii. Od niedzieli wieczorem, kiedy znalazł się w szpitalu stan polityka zdecydowanie się pogorszył, o czym informują brytyjskie media:

Boris Johnson trafił na oddział intensywnej terapii - informuje BBC.

Premier Wielkiej Brytanii od 27 marca przebywa w izolacji. To wtedy otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Do tej pory kierował rządem ze swojego domowego gabinetu. W niedzielę wieczorem po utrzymującej się wysokiej gorączce trafił do szpitala, gdzie zostały przeprowadzone dodatkowe badania.

Boris Johnson przed wyjazdem do szpitala zapewniał o swoim dobrym samopoczuciu

Jeszcze w niedzielę Boris Johnson zapewniał na Twitterze, że jego stan jest dobry, a do szpitala udaje się na rutynowe badania.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe. — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020

Okazuje się jednak, że choroba COVID-19 postępuje dosyć szybko. Warto dodać, że 55-letni premier Wielkiej Brytanii do tej pory nie miał problemów ze zdrowiem.

East News