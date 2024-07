Bogumiła Wander była twarzą TVP do 2003 roku. Dzisiaj bardzo oburzają ją zmiany jakie zachodzą właśnie w jej wieloletnim miejscu pracy. Była prezenterka ostro skomentowała zwolnienia takich dziennikarzy jak: Joanna Racewicz, Beata Tadla czy Piotr Kraśko.

Za moich czasów też się pojawili Pampersi. To tacy sami ludzie, z taką samą polityką i z taką samą znieczulicą. Zwalniają sobie ludzi jakby to gruszeczki spadały z drzewa. I to wszystko.