Bobbi Kristina Brown ponad tydzień temu próbowała targnąć się na swoje życie. Córka Whitney Houston została znaleziona nieprzytomna w wannie i natychmiast została odwieziona do szpitala w stanie krytycznym. Przypomnijmy: Córka Whitney Houston znaleziona nieprzytomna w wannie! Jaki jest jej stan?

Z dnia na dzień doniesienia o jej zdrowiu pogarszały się, a lekarze informowali o tym, że jeśli przeżyje to wydarzy się cud. Przez kilka dni ze Stanów Zjednoczonych do Polski docierały sprzeczne informacje na temat życia Brown. "Daily Mail" podało kilka dni temu, że celebrytka została odłączona od aparatury podtrzymującej życie, co zdementował jej ojciec.

Teraz "The New York Post" donosi, że rodzina Houstonów dojrzała do decyzji, aby Bobbi Kristinę odizolować od respiratora, 11 lutego tuż po północy. Dokładnie wtedy przypada 3. rocznica śmierci Whitney, za którą Brown tak tęskniła.

