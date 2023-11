Ekranizacja powieści Blanki Lipińskiej wejdzie do kin tuż przed Walentynkami. Anna Maria Sieklucka i Michele Morrone wcielą się w role Laury i Massimo w filmie "365 dni". W obsadzie nie zabrakło także dużych polskich nazwisk.

Na konferencji poświęconej filmowi autorka erotyków zdradziła, na których scenach z książki najbardziej jej zależało.

Najbardziej dumna jestem ze sceny ze stewardessą. To jest coś, co udało mi się przewalczyć. Raczej wszystko, co chciałam, mam - powiedziała w rozmowie z Party.pl.