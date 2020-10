Blanka Lipińska w hitowych kozakach na jesień 2020. Nie każda kobieta odważyłaby się je założyć!

Blanka Lipińska po rozstaniu z Baronem najpierw zmieniła swoją fryzurę zdecydowała się mocno rozjaśnić włosy. To była ogromna metamorfoza, ponieważ Blanka postawiła na platinum blonde - czyli hitowy kolor ostatnich wakacji. Tym razem postanowiliśmy skupić się na stylizacji Blanki, która została przyłapana przez paparazzi w czwartkowe popołudnie. Blanka miała na sobie płaszcz w kolorze pudrowego różu, beżową dresową sukienkę oraz oliwkowe kozaki. I to właśnie na jej kozakach chcielibyśmy skupić się najbardziej.

Kozaki na jesień 2020 w stylu Blanki Lipińskiej

Oliwkowe kozaki Blanki Lipińskiej to niezwykle seksowna propozycja. Wysoka szpilka, marszczona cholewka okalająca łydkę i oliwkowy kolor to połączenie, na które nie każda z kobiet by się zdecydowała. A wy?

Blanka Lipińska zdecydowała się na klasyczny trencz w kolorze pudrowego różu.

Oliwkowe kozaki na wysokiej szpilce stały się najważniejszym elementem stylizacji Blanki Lipińskiej.

Jak oceniacie look Blanki Lipińskiej?