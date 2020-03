Blanka Lipińska sama zmieniła sobie kolor włosów na... różowy! Ciekawe co na to Baron

Blanka Lipińska zaliczyła metamorfozę w okresie kwarantanny - i to jaką! Jak wiadomo w obecnej sytuacji ciężko skorzystać z usług fryzjera czy kosmetyczki, dlatego autorka bestselleru "365 dni" postanowiła sama zająć się swoją fryzurą i... zmieniła kolor włosów na różowy! Czy to zmiana na stałe? Co na to Baron? Zobaczcie!

Blanka Lipińska pochwaliła się nową, różową fryzurą!

Blanka Lipińska i Baron to zdecydowanie jedna z najbardziej gorących par polskiego show biznesu! Odkąd autorka bestselleru "365 dni" i muzyk przyznali się, że są razem, fani nie przestają śledzić każdego kroku tej dwójki. Na szczęście Blanka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu wielbiciele gwiazdy na bieżąco mogą śledzić co słychać u niej i jej partnera. Tym razem wszystkich rozgrzała wiadomość, że pisarka zmieniła kolor włosów na różowy. Co więcej, zrobiła to sama!

Dzień dobry moi kochani, to jest piękny dzień! Tak mam różowe włosy. Tak, to się nazywa nuda na chacie - a taka jest prawda, że ostatnio oglądaliśmy "Sex Education", tam w pierwszym sezonie jest Maeve i uznaliśmy, że Maeve jest sexy i... pofarbowałam sobie włosy! - wyjawiła na swoim InstaStory, Blanka Lipińska.

Gwiazda szybko jednak dodała, że to tylko odżywka, także nie jest to póki co zmiana na stałe.

Nie pofarbowałam sobie, to tylko odżywka, zawsze się może zmyć.

Oczywiście obok Blanki nie mogło zabraknąć jej ukochanego Barona! Gwiazda potwierdziła, że nie rozstają się nawet na chwilę!

Znowu jesteśmy razem, nieustająco jesteśmy razem!

Muzyk jednak nie skomentował jeszcze tej zmiany w wyglądzie swojej partnerki, ale chyba nie trudno się domyślić, że na pewno jest nią zachwycony. Teraz to Wy oceńcie, czy to zmiana na plus czy minus!

Blanka Lipińska i Baron ukrywali swój związek przez 1,5 miesiąca! Teraz jednak chętnie dzielą się swoim uczuciem z fanami!

Ten rok zdecydowanie należy do Blanki Lipińskiej! Nie tylko osiągnęła sukces zawodowy, ale także znalazła szczęście w życiu prywatnym. Tak trzymać!