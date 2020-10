Blanka Lipińska postawiła na zmiany po rozstaniu z Baronem. Zaczęła od koloru włosów i... przerobienia studia Barona?  

Blanka Lipińska po rozstaniu z Baronem postanowiła nie tracić radości życia. Po powrocie do kraju z wakacji w Egipcie, na które niestety wybrała się już jako singielka, postanowiła postawić na zmiany. Zaczęła od fryzury! Na swoim Instastory pokazała na jaką metamorfozę się zdecydowała.

Blanka Lipińska ma nową fryzurę

Blanka Lipińska stara się nie tracić pozytywnego nastawienia do życia po rozstaniu. Idealnym dowodem na to, że miłość istnieje są dla niej jej rodzice, którzy są ze sobą już od 40 lat i nie jedno w życiu przeżyli. W nowym wywiadzie dla magazynu "Party" przyznała, że po rozstaniu z Baronem nie czuła się samotna. Wyjeżdżając do Egiptu mogła liczyć na tamtejszych przyjaciół, stylistkę fryzur, managerkę, terapeutkę i rodzinę.

Z taką ekipą, realną i wirtualną, nie było mowy o samotności - podsumowała

Blanka Lipińska po powrocie do Polski postanowiła postawić na zmiany. Zaczęła od fryzury. W końcu nie jedna kobieta rozpoczyna kolejny etap swojego życia metamorfozą włosów. Autorka "365 dni" zdecydowała się na platynowy blond. Jak sama przyznała, bardzo dobrze czuje się w tym odcinku włosów.

Wygląda na to, że zmiany wprowadziła także w swoim nowym mieszkaniu. Blanka Lipińska urządziła swój pierwszy gabinet:

To dość niewiarygodne, ale od rana pracuję. A że teraz mam gabinet, to siedzę sobie w tym gabinecie w moim nowym szlafroku

Myślicie, że ten gabinet powstał w pomieszczeniu, które miało być przeznaczone dla Barona?

Blanka Lipińska pochwaliła się nowym kolorem włosów. Na swoim Instastory przyznała, że właśnie w tak jasnym odcieniu blondu czuje się najlepiej.

Instagram

Podoba Wam się jej odświeżony look? Jeszcze kilka dni temu jej kolor włosów był zdecydowanie ciemniejszy.

Blanka Lipińska niedawno wprowadziła się do nowego mieszkania. W jednym z pomieszczeń zaplanowała, że znajdzie się studio Barona. Jednak po rozstaniu nie będzie już potrzebne. Czy to właśnie w tym pokoju powstał jej nowy gabinet?

