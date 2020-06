Blanka Lipińska nie boi się metamorfoz. Przez lata swojego życia eksperymentowała z włosami. W ostatnim czasie upodobała sobie blond i póki co jest mu wierna. Jej fryzura czyli tzw. "jagged bob" to zdecydowanie najgorętsze uczesanie wśród fryzur na lato 2020 i w tej odsłonie również pokochały ją fanki. Autorka "365 dni" pokazała jednak pomysł na kolejną fryzurę. Na takie cięcie decydują się tylko najodważniejsze kobiety. Zapytała o opinię obserwatorów, jednak oni nie są co do tego przekonani... Sami spójrzcie.

Blanka Lipińska zdecyduje się na odważną metamorfozę?

Blanka Lipińska zaskoczyła fanów pomysłem na kolejną fryzurową metamorfozę. Autorka "365 dni" już od samego początku kariery dała się poznać jako pewna siebie kobieta, która nie boi się radykalnych zmian, jednak jej ostatni pomysł na uczesanie nie do końca przemawia do internautów.

Blanka Lipińska spontanicznie opublikowała zdjęcie zaczesanych na mokro włosów, które wyglądają, jakby miała tak krótką fryzurę. Postanowiła zapytać obserwatorów o opinię czy mogłaby zafundować sobie taką zmianę. Po 13 godzinach od opublikowania sondy wynik wskazywał, że 88% osób, które wzięły udział w ankiecie odradza jej taką metamorfozę.

A Wy co sądzicie? Faktycznie nie wygląda w niej korzystnie?

Też wolicie Blankę Lipińską w jej dotychczasowej odsłonie? W tym sezonie "jagged bob" to jedna z najbardziej pożądanych fryzur.

A może jesteście zwolenniczkami dłuższych włosów?