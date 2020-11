Black Friday 2020: 5 szałowych rzeczy, które kupicie na wyprzedaży w Zarze do 100 zł! 

Właśnie ruszyły wyprzedaże z okazji Black Friday na stronie internetowej Zary. Marka przygotowała promocje sięgające aż 40 %! Wśród przecenionego asortymentu znalazły się kurtki, płaszcze, buty, sukienki i inne elementy garderoby. Wybraliśmy pięć najciekawszych produktów, które możecie dostać w cenie do 100 zł! Sprawdźcie sami!

Black Friday: Perełki z Zary do 100 zł

Wyprzedaże z okazji Black Friday to coś na co miłośnicy zakupów czekają cały rok! Tym razem Zara ze swoimi promocjami ruszyła już w czwartek o godz. 18:00 dla klientów aplikacji oraz o 19:00 dla klientów robiących zakupy na stronie internetowej. Wybraliśmy dla Was pięć ciekawych produktów, które możecie dostać na tej wyprzedaży w cenie do zaledwie 100 zł!

Mini torebka typu bowling z motywem zwierzęcym na Black Friday kosztuje zaledwie 47,90 zł podczas, gdy jej regularna cena to aż 79,90 zł

Mat. promocyjne

Satynowa sukienka w bieliźnianym stylu w cenie 83,40 zł przeceniona aż ze 139 zł.

Mat. promocyjne

Koszulowa kurtka ze sztruksu w trzech kolorach do wyboru w cenie zaledwie 71,40 zł

Mat. promocyjne

Płaszcz z szerokimi klapami za jedyne 83,40 zł

Mat. promocyjne

Sukienka ze sztucznej skóry za jedyne 83,40 zł

Mat. promocyjne

Skusicie się na tegoroczne promocje z okazji Black Friday?