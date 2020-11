Black Friday 2020 w Lidlu do -80 procent przez cały tydzień. Znaleźliśmy prawdziwe perełki już od 7 złotych

Ostatni tydzień listopada to gratka dla wszystkich łowców okazji. Lidl również właśnie w ostatnim tygodniu listopada rozpoczyna sezon na wielkie wyprzedaże. Od poniedziałku, 23 listopada, we wszystkich stacjonarnych placówkach oraz w internetowym sklepie Lidla ruszy Black Week, a wraz z nim promocje nawet do 80%. Taniej kupimy, m.in. odzież, akcesoria i urządzenia kuchenne, artykuły do domu, narzędzia oraz wiele innych. Poniżej przedstawiamy, co i o ile taniej będziecie mogli kupić na Black Week w Lidlu. Poznajcie szczegóły.

Podczas „czarnego tygodnia” każdy znajdzie coś dla siebie. Black Week rozpocznie się w Lidlu już w poniedziałek, 23 listopada we wszystkich sklepach stacjonarnych oraz online na www.lidl-sklep.pl. W pierwszy dzień (23 listopada) wyprzedaży przecenione zostaną urządzenia i akcesoria z kategorii „Kuchnia” oraz „Łazienka”, a także inne artykuły domowe.W czwartek, 26 listopada, uruchomiona zostanie kolejna promocja – w niższych cenach oferowane będą głównie narzędzia oraz jeszcze więcej produktów przydatnych w domu.

Black Friday 2020 w Lidlu, piątek, 27 listopada

W piątek, 27 listopada, klienci będą mogli oddać się szaleństwie zakupów – przecenione zostaną artykuły z różnych kategorii, od odzieży aż po telewizory. Piątek to super promocje na odzież dla prawdziwych łowców okazji! W ofercie znajdziemy, m.in. żakiet damski Esmara w cenie 19 zł zamiast 29,99 zł/ 1 szt. czy jegginsy damskie Esmara w cenie 19 zł zamiast 29,99 zł/ 1 szt, a także biustonosz Esmara Lingerie w wyjątkowo niskiej cenie 7 zł zamiast 14,99 zł/ 1 szt. oraz majtki damskie Esmara Lingerie taniej aż o 83% - w przecenie z 8,99 zł na 1,50 zł/ para.