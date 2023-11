Mango to kolejna marka, która bierze udział w Black Friday 2019. Mango ogłosiło jedną z największych wyprzedaży przed wszystkimi - na stronie Mango Outlet ubrania, buty i dodatki są przecenione aż o 70%. W promocyjnych cenach możecie kupić m.in. płaszcze, swetry, sukienki, dżinsy, torebki czy też ubrania dla mężczyzn, dzieci i plus size. Niestety wyprzedaż -70% w Mango nie dotyczy regularnych sklepów, a jedynie stronę internetową Mango Outlet. Trzeba przyznać, że to jedna z największych promocji w Black Friday 2019, o jakiej słyszeliśmy w tym roku.

Reklama

Co z wyprzedażami w "zwykłych" sklepach sieciówki Mango? W ubiegłym roku w Black Friday Mango zorganizowało wyprzedaż na wszystko w wysokości -20%. Mamy nadzieję, że w tym roku Mango pójdzie o krok dalej i być może zorganizuje wyprzedaż do 30 czy nawet 40 procent!

Zobacz także: W Black Friday 2019 w Zarze szukaj tej puchowej kurtki! Marcelina Zawadzka już ją ma

Co warto upolować w Mango na Black Friday 2019?

Oto nasze propozycje ze sklepu Mango Outlet:

1. Mango Outlet, płaszcz, 159 zł (przeceniony z 659 zł).

2. Sukienka w kwiaty, Mango Outlet - przeceniona ze 199 złotych na jedyne 59 złotych!

3. Długi, wełniany kombinezon, Mango Outlet, przeceniony ze 199 na 59 złotych.

4. Lniana marynarka, Mango Outlet, przeceniona ze 199 na 59 złotych.