Najnowszy wpis Mateusza "Big Boya" Borkowskiego z "Gogglebox. Przed telewizorem" postawił internautów na równe nogi. Uczestnik show TTV postanowił w kontrowersyjny sposób odciąć się od swojego starego wizerunku. Zdjęcie, które umieścił w sieci początkowo wywołało w internautach przerażenie, a dopiero później podziw. Zobaczcie, co wzbudziło tyle emocji.

Zobacz także: Mateusz Borkowski z "Gogglebox" świętuje 35. urodziny! Pokazał się bez koszulki

Mateusz "Big Boy" Borkowski z "Gogglebox" rozlicza się z przeszłością

Kiedy Mateusz Borkowski zaczął swoją karierę w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" ważył ponad 230 kg przy wzroście 196 cm. Dał się poznać fanom, jako Big Boy, jednak teraz ten pseudonim zupełnie do niego nie pasuje. Uczestnik show TTV przeszedł jedną z najbardziej imponujących metamorfoz w polskim show biznesie. Postanowił zawalczyć o swoje zdrowie i poddał się operacji zmniejszenia żołądka. Mateusz Borkowski od lat zmagał się z ogromną nadwagą jednak dzięki operacji oraz diecie i aktywności fizycznej udało mu się rzucić aż 160 kg! Jak sam zapewnia, to jeszcze nie koniec jego metamorfozy. Czeka go jeszcze dużo pracy w walce o piękną sylwetkę.

Mateusz Borkowski już nigdy więcej nie chce wrócić do problemów z nadwagą. Opublikował kontrowersyjny wpis na Instagramie, w którym raz na zawsze żegna się ze "starym sobą":

R.I.P GRUBASIE 05.07.2016 🕯🕯🕯 SPOCZYWAJ W POKOJU SMUTNEGO BYŁEGO ŻYCIA 🔥🔥🔥NIE WRACAJ NIE TĘSKNIĘ NIE POZDRAWIAM 🔥🔥🔥

Mateusz opublikował wpis dołączając czarno-białą fotografię, która w pierwszej chwili przeraziła jego fanów:

- Ale się wystraszyłam tego zdjecia... Zanim doczytałam o co chodzi... A po za tym gratuluje naprawdę świetna robota 🔥!

- Matko w pierwszej chwili nie spojrzałam czyje to konto i aż się przestraszyłam, że coś się stało... 😉😉 Proszę nie straszyć ludzi 😂

- Zwykły Mati zrobił ogromną pracę 💪🏻💪🏻

- Pełen szacun!🔥

- Gratulacje za upartość w dążeniu do celu!🤩💪

- Wygrać walkę z samym sobą, najcięższe co może być. Gratulacje, ja też walczę♥️

Metamorfoza Mateusza Borkowskiego jest imponująca i godna podziwu. Trzymamy kciuki za jego dalszą walkę o swoje zdrowie!

Zobacz także: "Nie spędziłem dnia na siłowni" Big Boy z "Gogglebox" zdradził sekret swojej diety!

Mateusz "Big Boy" Borkowski z "Gogglebox. Przed telewizorem" raz na zawsze odcina się od starego wizerunku. Uczestnikowi show TTV udało się schudnąć ponad 160 kilogramów, nie chce już nigdy wracać do tego, co było wcześniej. Zamieścił w sieci kontrowersyjny wpis, który na początku przeraził internautów.

Mateusz Borkowski przeszedł ogromną metamorfozę. Poddał się operacji zmniejszenia żołądka i od ponad roku ciągle pracuje nad swoją metamorfozą. Niedawno pokazał zdjęcie bez koszulki. Jego przemiana jest ogromna.

Instagram

Big Boy z "Gogglebox. Przed telewizorem" schudł łącznie ponad 150 kg!