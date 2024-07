Jessica Biel i Kate Beckinsale w wielkim stylu promują swój najnowszy film „Total Recall” („Pamięć Absolutna”). Od kilku tygodni zdjęcia z czerwonych dywanów obu aktorek zachwycają nie tylko nas, ale i komentatorów z całego świata.

Reklama

Jessica Biel wciąż stawia na kreacje Valentino, Christiana Diora, Dolce & Gabbany, Zaca Posena Giambatisty Valliego, i Elie Saaba, zaś Kate Beckinsale wybiera projekty Armini Prive, Naeem Khan i Donny Karan. Jak widać gwiazdy stroją się jak tylko mogą by wyglądać wspaniale. Niestety my stawiamy na looki Jessicki Biel, widać jej stylistka wie co robi.

Na premierze w Berlinie Biel pojawiła się w czarnej połyskującej kreacji Elie Saaba, a Beckinsale w jasnej sukni Naeem Khan. Na czerwonym dywanie towarzyszył im przystojny jak zawsze Colin Farrell w garniturze Hugo Bossa.

Reklama

Więcej zdjęć z berlińskiej premiery znajdziecie poniżej w naszej galerii: