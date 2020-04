Kilka dni temu informowaliśmy, że sieć sklepów Biedronka przed świętami (od 7.04 czyli od dziś do 10.04) będzie otwarta całą dobę. Tak się stało, a więc klienci będą mogli robić zakupy nawet w nocy. Jednak warto uważać na kilka nowych zasad działania placówek. Na co uważać?

Przede wszystkim - obowiązują aktualne zalecenia władz. A więc w sklepach mogą przebywać maksymalnie 3 osoby na jedną kasę, należy zachować odstęp w kolejce czy też nosić rękawiczki jednorazowe.

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3. PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów. PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób. Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne. - czytamy na stronie gov.pl