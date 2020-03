Będzie kontynuacja "Rancza" bez Pawła Królikowskiego? Reżyser podjął ostateczną decyzję

Kinowa wersja "Rancza" nie powstanie! Po śmierci Pawła Królikowskiego, który w hitowej produkcji wcielał się w Kusego, artystę i męża głównej bohaterki Lucy, reżyser "Rancza" zdecydował, że produkcja nie będzie kontynuowana. Wojciech Adamczyk w rozmowie z portalem Onet.pl przyznał, że nie wyobraża sobie, żeby ktokolwiek mógł zastąpić Pawła Królikowskiego w roli Kusego. Jak wspomina współpracę z aktorem? Poruszające wyznanie reżysera!

Serial "Ranczo" przez wiele lat przyciągał miliony widzów przed telewizory. Niestety, w listopadzie 2016 roku fani zobaczyli ostatni odcinek hitowej produkcji. Od tamtej chwili wszyscy zastanawiali się, kiedy serial wróci na antenę. Jakiś czas temu okazało się, że producenci chcą stworzyć kinową wersję "Rancza"- według medialnych informacji wiosną 2020 roku miały ruszyć prace na planie filmu. Niestety, 27 lutego w mediach pojawiła się informacja o śmierci Pawła Królikowskiego. Teraz reżyser "Rancza" przyznał, że bez Pawła Królikowskiego, który grał jedną z głównych ról, produkcja nie będzie kontynuowana.

W tej sytuacji jest to niemożliwe, żebyśmy ruszyli ze zdjęciami. Ta smutna wiadomość, która nami wszystkimi wstrząsnęła, spowodowała, że możliwość nakręcenia filmu praktycznie upadła na zawsze - Wojciech Adamczyk przyznał w rozmowie z Onetem.

Reżyser "Rancza" przyznał, że filmowa wersja hitu nie powstanie- nie wyklucza jednak, że w przyszłości pojawi się jakiś projekt związany z hitem sprzed lat. Wojciech Adamczyk w rozmowie z Onetem zdradził również, jak wspomina współpracę z Pawłem Królikowskim.

Był gadułą, miał elokwencję, zawsze mówił ciekawie i barwnie, dużo żartował. Może trochę ciężej było w ostatnim sezonie, kiedy już był po pierwszej operacji i stał się nieco bardziej nerwowy niż zwykle, ale to nie rzutowało na to, co widzieliśmy na ekranie- przyznał reżyser.