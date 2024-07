To się nazywa sukces prywatny i zawodowy. Victoria i David Beckhamowie są parą już ponad 13 lat i cały czas tworzą modelową rodzinę z czwórką dzieci. Taka popularność zobowiązuje do wierności milionów fanów. A co za tym idzie, niemal każdy magazyn chce współpracować z idealną parą, dlatego też nie powinno nikogo dziwić, że Victoria i David po raz kolejny zdominowali okładki najważniejszych lifestyle'woych magazynów na świecie.

W lipcu zarówno Victoria jak i David Beckham zaliczyli po okładce znaczącego magazynu modowego. Victoria Beckham została gwiazdą niemieckiego wydania „Interview”, która ukazuje ją w dość awangardowym i niebanalnym stylu. David Beckham zaś, potwierdza tendencję ostatniego czasu i jest kolejnym mężczyzną z odsłoniętym torsem zdobiącym okładkę kobiecego magazynu, a zarazem pierwszym w historii istnienia "Elle". Co ciekawe, w sprzedaży są aż trzy wersje okładek z Davidem. Zobaczcie: