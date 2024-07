Tak to bywa czasem, gdy chce się być "arystokratą" bardziej niż się jest. David Beckham zaproszony na królewski ślub chciał pochwalić się odznaczeniem jakie otrzymał od królowej Elżbiety II. Niestety medal "Order of British Empire"

wpiął nie po tej stronie co trzeba! Według zasad protokołu dyplomatycznego ordery wpina się po lewej stronie marynarki. David nosił go dumnie, aczkolwiek po prawej stronie...

Reklama

Widać Beckham po prostu o tym nie wiedział. A szkoda, bo na takiej uroczystości tego typu wpadka to prawdziwe faux pas.



pijavka